Red Hot Chili Peppers fazem show burocrático com hits

Sem dúvida, a banda mais aguardada da segunda noite do Rock in Rio, o Red Hot Chili Peppers fez um show fácil: muitos hits misturados a poucas músicas do recém-lançado I’m With You, não decepcionaria.

Otherside, Under the Bridge, Californication e By The Way foram acompanhadas por coros da plateia, visivelmente menor do que no primeiro dia, que teve o encerramento com Rihanna.

Vestido com uma camisa da seleção brasileira, Flea roubou a cena com solos de baixo e algumas palavras aos fãs, como um “muito obrigado” em português.

Na hora do bis, os integrantes voltaram ao palco com a camisa que homenageava Rafael Mascarenhas, filho da atriz e apresentadora Cissa Guimarães, que faria 20 anos neste sábado. “Happy birthday, Rafael”, desejou o vocalista Anthony Kiedis ao final de Around The World. O show da banda, que volta ao Rock in Rio 10 anos depois da última apresentação, terminou com um dos primeiros grandes sucessos da banda, Give it Way, de 1991.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Neste domingo, o Palco Mundo será do heavy metal, com Coheed and Cambria, Motörhead, Slipknot e Metallica.