Red Hot Chili Peppers faz única apresentação em SP

Confirmado no Rock in Rio para o dia 24 de setembro, o Red Hot Chili Peppers irá estender sua passagem pelo Brasil e anuncia show em São Paulo, no dia 21 de setembro. A apresentação será na Arena Anhembi, na zona norte da capital paulista. O grupo irá mostrar as faixas de I’m With You, disco de inéditas que será lançado no dia 30 de agosto. A abertura será da banda inglesa Foals.

Os ingressos começam a ser vendidos no dia 5 de julho e custam R$ 200 reais para pista comum e R$ 500 para pista Premium.

Antes do Brasil, a turnê do Chili Peppers passa pela Colômbia (11 e 12 de setembro), Peru (14/09), Chile (16/09) e Argentina (18/09).

A última visita da banda californiana no País foi em 2002, com a turnê de By The Way. Na época, o público de Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre puderem ver o show.

SERVIÇO:

Redo Hot Chili Peppers em SP

Data: 21 de setembro – quarta-feira

Local: Arena Anhembi

Vendas: a partir de 05 de julho

Ingressos: R$ 500,00 Pista Premium

R$ 200,00 Pista

Pontos de venda: www.livepass.com.br