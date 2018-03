Red Hot Chili Peppers faz show em SP nesta quarta

estadão.com.br

Divulgação O Red Hot toca no Rock In Rio no sábado, 24

SÃO PAULO – O Red Hot Chili Peppers abre sua turnê brasileira com show em São Paulo na noite desta quarta-feira, 21. A banda californiana vem ao País pela primeira vez desde 2002, com disco recém lançado e praticamente inédito nos palcos.

Os paulistanos poderão ver o conteúdo de I’m With You tocado ao vivo, além dos clássicos já consagrados do quarteto veterano liderado pelo vocalista Anthony Kieds, com Flea no baixo, Chad Smith na bateria e o novato Josh Klinghoffer, que estreia no Brasil como integrante do Red Hot.

A abertura do show fica por conta dos ingleses do Foals. Ainda há ingressos.

Depois da apresentação desta quarta em São Paulo, na Arena Anhembi, na zona norte, a banda segue para o Rock in Rio, onde é destaque na programação do Palco Mundo no sábado. Além do Red Hot Chili Peppers, Snow Patrow, Stone Sour, Capital Inicial e NX Zero se apresentam na noite do dia 24.