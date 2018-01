Red Hot Chili Peppers e Yeah Yeah Yeahs também farão show em SP no dia 7 de novembro

do blog Roque Reverso

Se havia causado estranhamento o fato de o Red Hot Chili Peppers e do Yeah Yeah Yeahs serem anunciados como grandes atrações do festival Circuito Banco do Brasil no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, mas sem a passagem por São Paulo, isso agora não existe mais. As duas bandas norte-americanas foram confirmadas para apresentações na capital paulista no dia 7 de novembro.

O grupo da agitada vocalista Karen O fará a abertura para o de Anthony Kiedis e Flea. Os shows, que acontecerão na Arena Anhembi, não fazem parte do evento do banco, mas será organizado pela mesma produtora: a Planmusic.

Como tudo na vida tem um preço, os ingressos das apresentações em São Paulo custarão mais do que o dobro dos eventos com os dois grupos que integram o Circuito Banco do Brasil e que serão realizados nas capitais fluminense e mineira. A Pista Premium na capital paulista sai por R$ 500,00, enquanto a entrada para a Pista Comum tem o valor estipulado em R$ 240 (ambas têm meia-entrada). No Rio e em Belo Horizonte, essas mesmas entradas custam R$ 240,00 para a Pista, sem a existência da parte Vip.

A pré-venda dos ingressos para o show da Arena Anhembi tem início na quarta-feira, dia 17 de julho, às 10 horas, pelo site www.ingresso.com. Ela é exclusiva para compra com cartões Ourocard de pessoas físicas do Banco do Brasil, com uso na função crédito.

Cada cliente (CPF) poderá comprar o total de 6 ingressos na pré-venda, podendo ser 1 com preço de meia-entrada. A venda regular dos ingressos começará no dia 19 de julho, sexta-feira, a partir do meio dia, pelo mesmo site.