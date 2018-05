Red Hot Chili Peppers divulga nome e títulos das músicas do novo álbum

Luciano Borborema – Território Eldorado

Depois de anunciar que o novo álbum será lançado no dia 30 de agosto, o Red Hot Chili Peppers divulgou os títulos das 14 músicas do décimo trabalho do grupo e o nome do trabalho. O anunciou foi feito no site oficial da banda.

I’m with you será sucessor de Stadium Arcadium (2006) e o primeiro trabalho sem o guitarrista John Frusciante. Recentemente, o baterista do RHCP falou sobre Josh Klinghoffer que em 2010 entrou no lugar de Frusciante.

Chad Smith disse que o novo integrante trouxe muitas coisas boas para a banda. Ele falou ainda que Klinghoffer é um excelente compositor.



Abaixo as faixas de “I’m with you”



1 – “Monarchy of roses”

2 – “Factory of faith”

3 – “Brendan’s death song”

4 – “Ethiopia”

5 – “Annie wants a baby”

6 – “Look around”

7 – “The adventures of rain dance Maggie”

8 – “Did I let you know”

9 – “Goodbye hooray”

10 – “Happiness loves company”

11 – “Police station”

12 – “Even you Brutus?”

13 – “Meet me at the corner”