Red Hot Chili Peppers divulga foto do novo guitarrista da banda

Luciano Borborema – Território Eldorado

Eis o homem que vai solar e dar peso ao som dos californianos do Red Hot Chili Peppers. A imagem de Josh Klinghoffer que vai substituir John Frusciante, foi feita pelo baixista da banda, Flea. O músico postou a foto em sua conta no Twitter.

Na imagem, Klinghoffer que realizou alguns shows com a banda no passado, aparece tocando durante sessões da gravação do novo e décimo trabalho de estúdio do grupo. Recentemente, o baterista do Red Hot revelou que a metade do novo CD estava pronto.

Josh Klinghoffer que vai substituir John FruscianteReprodução

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Nós já gravamos meio disco. Acho que temos uma relação de mais ou menos 20 canções, mas ainda há o que fazer. Então, vamos selecioná-las para que possamos fazer o melhor disco possível. O que posso dizer, por enquanto, é que não será um álbum duplo como ‘Stadium arcadium’”, disse Chad Smith, ao site ‘MusicRadar’.

O anunciou foi feito no blog do guitarrista em dezembro de 2009. “Não houve drama ou raiva, e os outros caras foram muito compreensivos”, contou Frusciante na época.

“Eles apóiam que eu faça aquilo que me faça feliz, e penso a mesma coisa para eles.” O motivo da saída, ainda segundo John Frusciante, foi a vontade de trilhar outros caminhos musicais.

O guitarrista disse ter mudado como pessoa e artista nos últimos 12 anos em que esteve no grupo e que, se continuasse na banda estaria indo contra sua própria natureza. “Eu amo a banda e amo o que fizemos. Mas tenho de ir atrás dos meus desejos”, completou o músico.