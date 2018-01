Red Hot Chili Peppers coloca novos shows em formato digital à venda na web

Luciano Borborema – Território Eldorado

A íntegra de alguns shows da turnê do novo álbum do Red Hot Chili Peppers, I’m with you já estavam à venda na internet. Nesta semana, a banda colocou novas apresentações para os fãs comprarem em formato digital. Os shows estão à venda no site na banda. Os preços variam entre US$ 9,95 e US$ 12,95.



Anthony Kiedis durante apresentação nbo Rock in Rio.(AE)

Os arquivos podem ser baixados nos formatos mp3, FLAC ou Apple Lossless. Detalhe importante que a banda faz questão de ressaltar no site é que as apresentações estão sendo gravadas e mixadas profissionalmente.

Até o momento, a banda disponibiliza para compra nove shows gravados no Reino Unido, entre os dias 7 e 11 de novembro. Outras apresentações serão colocadas à venda em breve. É possível que nessa nova leva de arquivos os shows do grupo em São Paulo e Rio de Janeiro sejam colocados à venda.