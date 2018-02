Raven, Samael e Grave fazem o fim de semana pesado em SP

da equipe Combate Rock



Raven – (Foto: Ronaldo Chavenco)

O trio inglês da NWOBHM retorna ao Brasil e toca neste final de semana na Clash Club, em São Paulo. Prestes a lançar seu décimo terceiro álbum de estúdio, o Raven promete um show explosivo no fim de semana. A banda toca ao lado das meninas do Nervosa, que vem se destacando por fazer thrash metal em sua forma mais pura.Os ingressos custam apenas R$50,00! (preço único, promocional, com meia entrada já inclusa!)

O Raven foi formado em 1974 pelos irmãos John (guitarra)e Mark Gallagher (baixo e vocal), e são considerados um dos grandes nomes da cena que foi responsável surgimento de grupos como Iron Maiden, Saxon, Samsom, Angel Witch, entre tantas outras. Completa o trio, o baterista Joe Hasselvander, com eles desde 1988, e ex-integrante de grupos como Pentagram, Death Row, Black Mantha, entre outros. O show acontece na Clash Club (Rua Barra Funda, 969, Barra Funda, São Paulo), neste domingo, 17, à partir das 18h.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com álbuns conceituados como Rock Until You Drop (1981), Wiped Out (1982), All For One (1983), Live At Inferno (1984), Stay Hard (1985), The Pack Is Back (1986), entre outros, a banda retorna ao Brasil, após a excelente passagem de 2010, no Metal Attack, São Paulo. A produção é da SG Entertainment, responsável por shows de bandas como Glenn Hughes, Bëehler, Hirax, Doro (RJ), UFO, etc.

As bandas Grave e Samael, duas lendas do heavy metal, se apresentam, neste domingo (17/06), no palco do Hangar 110, em São Paulo. O Samael chega pela primeira vez ao Brasil divulgando seu último lançamento Lux Mundi. No repertório, os suíços prometem tocar todos os clássicos da carreira.Já o Grave, formado em 1986 e com 10 álbuns em sua discografia, promove seu novo petardo e tocarão também clássicos que consagraram os suecos com um dos grandes nomes da música extrema mundial. Os ingressos continuam à venda.

Raven

Abertura: Nervosa

Dia: 17/06/12 – Domingo

Horário: Abertura da casa: 18h, Nervosa: 19h e Raven: 20h

Local: Clash Club (Rua Barra Funda, 969, Barra Funda – São Paulo/SP – próximo a estação de metrô Barra Funda – www.clashclub.com.br)

Ingressos: R$ 50 (primeiro lote promocional/meia entrada inclusa) e R$ 70 (segundo lote/meia entrada inclusa)

Pontos de venda:

Galeria do Rock: Loja Rockland (tel 11 3362 2606 / Die Hard (tel 11 3331 3978)

Rock Botton (Av. São João, 439, loja 404, 3º andar)

ABC: Metal CDs (Rua Dona Eliza Flaquer, 184, Centro, Santo André/SP, tel 11 4994 7595)

Internet: www.ticketbrasil.com.br

Samael e Grave em São Paulo

Dia 17/06- domingo às 18h

Hangar 110- Rua Rodolfo Miranda, 110- Bom Retiro- São Paulo-SP

Ingressos Limitados- Pista:

Estudante- $70,00

1ºlote- $80,00

2ºlote- $90,00

3ºlote- $100,00

Na porta- $140,00

Pontos de Venda:

São Paulo: Mutilation (Galeria do Rock) – (11) 3222-8253 | Hangar 110

Santo André: Metal CDs – (11) 4994-7565

Ticket Brasil- www.ticketbrasil.com.br