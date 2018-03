Ratos de Porão também desistem de tocar no Metal Open Air

Marcelo Moreira

Continua piorando. Agora é a vez da banda paulista Ratos de Porão cancelar sua participação no Metal Open Air, festival de rock pesado em andamento neste final de semana no Maranhão. A banda até que fez muitos esforços para embarcar ainda nesta sexta-feira para São Luís, mas simplesmente não conseguiu: a empresa aérea TAM cancelou os bilhetes emitidos em nome de toda a equipe da banda e dos integrantes por falta de pagamento.

Na tarde de setxa-feira, João Gordo, vocalista, tinha ameaçado via Twitter não embarcar para o Maranhão se não houvesse a confirmação dos bilhetes e do cumprimento das promessas feitas pelso organizadores, bem como o pagamento do cachê. No começo da noite, pelo mesmo Twitter, o cantor enfim confirmava que a banda estava pronta para embarcar. Supreendentemente, horas depois, publicou em seu site oficial uma nota de esclarecimento sobre a desistência de tocar no evento maranhense. Leia a nota do Ratos de Porão:

NOTA OFICIAL – CANCELADO SHOW DO RATOS DE PORÃO NO METAL OPEN AIR

Infelizmente, nossa apresentação no Metal Open Air está cancelada após o recebimento do e-mail abaixo pela agência de viagens do Metal Open Air, às 23:00h do dia 20 de abril:

“Boa noite!

Informo que todos os bilhetes da Banda Ratos de Porão emitidos e que já tinham sido feito os chekins, encontram-se cancelados por falta de pagamento.

Att,

Pablo Ramada”

TAM Viagens – SLZ – Agente de Loja

Deixamos claro que a nossa ida estava dada como certa e todos os check-ins foram feitos via internet após o recebimento dos e-tickets.

Nós recebemos o cachê mas teremos que usá-lo para emitir nossas aéreas de volta de Recife para São Paulo uma vez que tocaremos no Abril pro Rock nesse sábado, dia 21 de abril. O responsável pela emissão de nossas aéreas de volta para São Paulo seria o festival Metal Open Air que não honrou com esse compromisso. Além disso, nós temos o contrato assinado pela produção do festival, que não honrou com as cláusulas determinadas.

Tentamos de todas as formas durante dois dias reverter a situação uma vez que nosso cachê estava pago mas sem aéreas, fica impossível.

Não se faz isso com nenhuma banda do Brasil!!

PRODUÇÃO DO METAL OPEN AIR: sejam mais organizados!! SEM AÉREAS, SEM SHOW!! Aprendam a tratar as bandas e o público com mais respeito!!! Honrem com o contrato que assinam!!!