Ratos de Porão, Forka e Nervosa tocam em São Bernardo

O Ratos de Porão se apresentará na festa de 11 anos do Festival Metal Total que acontecerá neste domingo 16-06 no Princípios Bar em São Bernardo do Campo. A banda tocará clássicos de toda sua carreira e fará um de seus últimos shows antes de sua turnê européia. A abertura do evento ficará por conta da banda do ABC Paulista, Bioface, além de uma grande revelação do metal nacional a banda Nervosa e também do Forka, que estará lançando seu terceiro CD. Os ingressos antecipados ainda continuam a venda.

Serviços:

RATOS DE PORÃO

Abertura: Nervosa, Bioface, Forka

Dia 16-06- domingo as 17 hrs

Princípios Bar- Rua Marechal Deodoro, 640- Centro- São Bernardo do Campo-SP

Ingressos antecipados-

Estudante/Primeiro Lote-$35,00

Segundo Lote-$40,00

Terceiro Lote-$50,00

Pontos de Venda:

Santo André-Metal Cds, S.B.Campo-Princípios Bar, São Paulo- Galeria do Rock-Mutilation, Ticket Brasil-www.ticketbrasil.com.br