Rápido panorama de alguns shows internacionais do segundo semestre

Marcelo Moreira

A quantidade de shows internacionais é tão grande neste ano de 2011 que algumas atrações de menor porte acabam passando quase despercebida. Abaixo damos uma pequena passeada no que está por vir no segundo semestre:

* Grave Digger: A banda alemã, habitual frequentadora dos palcos brasileiros, retorna ao Brasil para shows em São Paulo e Curitiba. A apresentação em São Paulo será no dia 23 de julho no Carioca Club. O 15º álbum lançado pela banda no final de 2010 foi o ¨The Clans Will Rise Again¨. Além das músicas novas, a banda executará os clássicos como “Heavy Metal Breakdown”, “Tunes of War” e “Rebellion”.

Serviço:

Data: 23 de Julho

Horário: 20h

Local: Carioca Club (Rua Cardeal Arcoverde, 2899 – Pinheiros)

Censura: 14 anos

Pista Estudante: R$ 50,00

Pista 1º Lote: R$ 80,00

Camarote 1º Lote: R$ 120,00

Vendas:

Online: http://ticketbrasi.lojatemporaria.com/grave-digger-carioca-club

Física: Carioca Club (Rua Cardeal Arcoverde, 2899 – Pinheiros)

*Týr: O Týr, um dos principais nomes do Folk/Viking Metal Mundial, está prestes a chegar ao Brasil. O grupo, que tem passagem confirmada por Belo Horizonte (29/07 – Music Hall BHZ), São Paulo (30/07 – Estúdio M) e Curitiba (31/07 – Music Hall), está preparando um repertório especial para essas três apresentações no país. Em longa entrevista exclusiva à tradicional revista Rock Brigade, o vocalista e guitarrista Heri Joensen, comentou sobre o inicio da banda, a ideologia de suas composições e o processo criativo do álbum “The Lay Of Thrym”. Além disso, ele falou a respeita da ascensão no cenário do metal internacional, turnês, algumas dificuldades da carreira e a expectativa desta primeira vinda à América do Sul. “Venham aos nossos shows. Estamos muito ansiosos para conhecer todos vocês! Estamos muito emocionados”, declarou o músico.

Serviço SP

Data: 30/07/2011

Local: Estúdio Emme – www.estudioemme.com.br

Bilheteria: segunda a sábado, das 15h às 22h.

Rua Pedroso de Moraes, 1036.

Tel. (11) 2626.5835

Abertura da casa: 18h00

Bandas convidadas: Skaldic Soul (Jundiaí/SP), Ordo Draconis Belli (encenação de batalhas medievais)

Banda principal: Tyr – 21h15 (pontualmente)

Ingressos:

1° lote limitado: R$ 60,00 (Meia entrada/promocional) ESGOTADO!

2° lote limitado: R$ 70,00 (Meia entrada/promocional)

Camarote: R$100,00

Postos de Venda

Galeria do Rock:

Animal Records (11) 3223.6277 Consulado do Rock (11) 3221.7933 Die Hard (11) 3331.3978 Mutilation (11) 3222.8253 Moshi Moshi (11) 3331.1073 Paranoid (11) 3221.5297

Santo André: Metal CDs (11) 4994.7565

Santos: Top Shirt’s (13) 3284.9275

Campinas: Metal Mania (19) 3203.3835

Venda pela internet: www.compreingressos.com e www.ticketbrasil.com. (à vista ou parcelado)

Informações: (11) 9557.8358

Imprensa: (13) 9161.6267

* Evergrey: o grupo sueco Evergrey acaba de lançar seu oitavo álbum de estúdio, Glorious Collision, disco que vem recebendo excelentes criticas e apoio total dos fãs. A banda toca em Porto Alegre (28/07), São Paulo (29/07), Sorocaba – SP (31/07), Goiânia (04/08), Curitiba (06/08) e Rio de Janeiro (07/08)

Informações: http://evergrey.net

Ingressos: http://ticketbrasi.lojatemporaria.com/catalogsearch/result/?q=evergrey

* Mark Boals: o vocalista norte-americano Mark Boals (Seven The Hardway, ex-Yngwie J. Malmsteen, Savoy Brown, Ted Nugent, Ring of Fire, Uli Jon Roth, Royal Hunt) se apresentará no Brasil no mês de outubro. O evento, ‘Mark Boals & Friends’, será realizado no dia 1º de outubro, no Blackmore Rock Bar, em São Paulo.

Mark Boals será acompanhado por Felipe Andreoli (baixo, Angra, Almah, Bittencourt Project), Rafael Bittencourt (guitarra, Angra, Bittencourt Project) e Marcelo Barbosa (guitarra, Almah, Khallice, Angra), Ricardo Confessori (bateria, Angra, Shaman, Korzus) e Fabio Laguna (teclado, Angra, Freakeys). O cantor vai executar alguns músicas de sua carreira, além de clássicos de Yngwie Malmsteen e Ring Of Fire.

* Satyricon: os noruegueses são uma das mais famosas bandas de metal extremo da Europa e confirmou única no Brasil. O no dia 6 de Novembro, no Hangar 110, em São Paulo. Após exatos 21 anos de carreira, Sigurd “Satyr” Wongraven (vocalista/guitarrista) e Kjetil-Vidar Haraldstad Frost (bateria) prometem, para celebrar a vinda à América do Sul, executar um repertório repleto de clássicos.

Os ingressos para esta noite que, desde já promete ser histórica, estarão disponíveis, a partir deste sábado (16/07), nas lojas Lady Snake, Hellion e Mutilation, na tradicional Galeria do Rock, na Metal CDs (Santo André), e na internet, no site da Ticket Brasil. O ingressos custam: R$ 70,00 (1° Lote), R$ 90,00 (2° Lote) e R$ 120,00 (no dia).

* Faster Pussycat:a banda norte-americana se apresentará no Brasil em 26 de agosto. O grupo virá para uma única apresentação na GlamNation, maior festa de hard rock de São Paulo, que acontece quinzenalmente no Inferno Club.

Formado em meados dos anos 80, mas ganhou reconhecimento na cena de sleazy rock somente em 1987, com seu o debut de seu álbum homônimo, que incluía clássicos da banda como “Cathouse, “Don’t Change that Song” e “Bathroom Wall”. Ainda em 1987, a banda apareceu no documentário The Decline of Western Civilization part 2 – The Metal Years. Dois anos depois, a lançaram seu álbum de maior sucesso, Wake me When It’s Over, que lhes rendeu um disco de ouro por músicas como “Poison Ivy” e o hit da MTV “House of Pain”.

Serviço :

Data: 26/8

Horário: 23h

Endereço: Inferno Club – Rua Augusta, 501 – Consolação

Preços: Antecipado: 1º lote R$40,00 / 2º lote R$50,00 / No dia do show: R$60,00

Pontos de venda: Loja Animal Records – Rua Vinte e Quatro de Maio, 62 – Lojas 367/369 – 2º andar – SP – Fone 3223-6277 / Loja Stamp – Av. São João, 439 – Loja: 337 – 2º andar – SP – Fone – 3222-9984 ou pela internet: www.ticketbrasil.com.br

Capacidade: 500 pessoas

*Machine Head e Sepultura: A banda norte-americana Machine Head, que conta com Robb Flynn (vocal e guitarra), Phil Demmel (guitarra), Adam Duce (baixo e backing vocals) e Dave McClain (bateria), se unirá ao Sepultura para uma turnê conjunta em outubro, que passará pelo Brasil, Argentina e Chile. Após um logo período de ausência na América do Sul, o Machine Head fará o lançamento de seu novo trabalho de estúdio, “Unto The Locust”, e se apresentará pela primeira vez no Brasil.

Já o Sepultura, que vem realizando shows de destaque no Brasil, segue promovendo o recém lançado álbum “Kairos”. Após a turnê europeia, com participações em diversos festivais de verão, e a apresentação especial no “Rock In Rio”, em setembro, ao lado dos percussionistas franceses do Tambours du Bronx, promete uma apresentação furiosa ao lado do Machine Head.

Confira as datas da turnê:

14/10 – São Paulo/SP (BRA) – Via Funchal

15/10 – Curitiba/PR (BRA) – Master Hall

16/10 – Porto Alegre/RS (BRA) – Centro de Eventos Casa do Gaúcho

21/10 – Buenos Aires (ARG) – Teatro Flores

23/10 – Santiago (CHI) – Teatro Caupolican

Serviço – São Paulo:

Data: 14 de outubro/2011 (sexta-feira)

Horário: 21h

Abertura da casa: 19h

Local: Via Funchal

Endereço: Rua Funchal, 65 – Vila Olimpia, São Paulo/SP

Horário da bilheteria: das 12h às 22h (de segunda a domingo)

PREÇOS:

Pista: R$ 140,00

Mezanino: R$ 160,00

Camarote: R$ 200,00

Cartões de Crédito: Visa, Mastercard e Diners

Cartões de Débito: *Visa Electron (*Somente na bilheteria da Via Funchal)

Estudantes têm direito a 50% de desconto no valor do ingresso em qualquer setor da casa.

Os ingressos de estudantes são vendidos apenas nas bilheterias da Via Funchal

Capacidade: 6.000 lugares

Duração: até 180 min.

Classificação Etária: 12 anos

Estacionamento na porta: R$ 30,00 c/manobrista (Netpark)

Estacionamento VIP (dentro da Via Funchal – vagas limitadas): R$ 50,00 (vendido nas bilheterias e pelo site)

Acesso a deficientes

Informações: (11) 3846-2300

Vendas online:

http://www.viafunchal.com.br

Serviço – Curitiba:

Data: 15 de outubro/2011 (sábado)

Local: Curitiba Master Hall

Endereço: Rua Itajubá, 143 – Portão

Abertura da Casa: 20h

Classificação etária: 16 anos (de 12 a 15 anos acompanhados dos pais ou responsáveis legais, menores de 12 anos não entram)

Acesso para deficientes: local reservado na frente do palco. Possui banheiros adaptados.

Ar condicionado

PREÇOS:

Pista 1º Lote: R$ 64,00 (Meia-entrada)

Camarote para 12 pessoas sem o ingresso incluso: R$ 525,00

Mesas para 4 pessoas sem o ingresso incluso: R$ 210,00

Ingressos Meia válidos somente para as pessoas que apresentarem as seguintes condições:

– Estudantes de 1°, 2° e 3° grau incluindo graduação, pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado mediante apresentação da carteira de estudante no ato da compra e apresentada juntamente com a Carteira de Identidade na entrada (portaria) do Evento.

– As carteiras de estudante deverão estar rigorosamente dentro do prazo de validade mais a carteira de identidade para comprovar a autenticidade do titular da carteira do estudante na entrada.

– Pessoas acima dos 60 anos mediante apresentação da carteira de identidade expedida pelo órgão competente na compra do ingresso e na entrada (portaria).

– Doadores de sangue com carteira comprobatória.

– Professores do ensino público e privado mediante a carteira de identificação no ato da compra e apresentada juntamente com a carteira de identidade na entrada (portaria).

Descontos especiais:

– Doadores de 1 kg de alimento não perecível na entrada (portaria) do evento.

– Cartão Fidelidade Disk Ingressos

Pontos de Venda:

Disk Ingressos – receba em casa pelo fone: (41) 3315-0808

Quiosques Disk Ingressos: Shoppings Mueller, Total, Estação

Let´s Rock (Gal. Pinheiro Lima)

Tunel do Rock (Av. Mal. Floriano Peixoto, 34)

Dr. Rock (Shop. Metropolitan)

Master Hall: Rua Itajubá, 143 – Portão

Informações: (41) 3315-0808

Site:

http://www.curitibamasterhall.com.br

Serviço – Porto Alegre:

Data: 16 de outubro/2011 (domingo)

Local: Centro de Eventos Casa do Gaúcho

Endereço: Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 301 – Praia de Belas – Porto Alegre – RS

Informações: (51) 3212-3334

Site:

http://www.centroeventoscasadogaucho.com.br/