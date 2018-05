Rápidas notas sobre o metal nacional

Marcelo Moreira

* O Ecliptyka se apresentou em São Paulo no dia 12 de março, fazendo o show de abertura da cantora finlandesa Tarja Turunen (ex-Nightwish) e divulgando as músicas do álbum “A Tale of Decadence”, lançado pela gravadora Die Hard Records (UDO, Annihilator, Chris Caffery). A banda gravou um documentário de 19 minutos do show, mostrando o processo de preparação para a apresentação, deslocamento, passagem de som, cenas de backstage e partes da apresentação em si. Confira o vídeo em http://www.youtube.com/watch?v=ZjDJhRGDH24. O Ecliptyka se apresentará novamente em São Paulo no dia 12 de junho, tocando ao lado do The Agonist e no dia 2 de julho tocando com o ReVamp.

* A banda Cruscifire, com o álbum “Chaos Season” lançado de forma independente, fechou parceria de venda e distribuição com a Die Hard, que disponibilizará ‘Chaos Season’ à venda na loja física (na Galeria do Rock) e na loja online – http://goo.gl/l08z2. “Chaos Season” recebeu boas críticas da mídia especializada e quatros músicas foram disponibilizadas no Myspace oficial, confiram: www.myspace.com/cruscifire. Recentemente, o Cruscifire liberou o clipe da música “A Letter For My Enemy”, que foi produzido pela própria banda – http://www.youtube.com/watch?v=I1noFgB6aww.

* “Inner Monster Out” é o novo álbum da banda santista Shadowside e deve ser lançado em setembro. Foi gravado, mixado e masterizado por Fredrik Nordström, um dos principais produtores de Heavy Metal da atualidade, no Studio Fredman, em Gotembrgo, Suécia. O CD traz a participação dos vocalistas Mikael Stanne (Dark Tranquillity), Björn “Speed” Strid (Soilwork), Niklas Isfeldt (Dream Evil) e Roger Moreira, lider do grupo Ultraje a Rigor!. O lançamento será realizado pela gravadora norte-americana SHP Records.

A lista de músicas é a seguinte:

1. Gag Order

2. Angel with Horns

3. Habitchual

4. In the Name of Love

5. Inner Monster Out – featuring Björn “Speed” Strid (Soilwork), Mikael Stanne (Dark Tranquillity) e Niklas Isfeldt (Dream Evil)

6. I’m Your Mind

7. My Disrupted Reality

8. A Smile Upon Death

9. Whatever Our Fortune

10. A.D.D.

11. Waste of Life

Bonus track

Inútil (cover Ultraje a Rigor)