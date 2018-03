Raising Hell: há 20 anos, Bruce Dickinson deixava o Iron Maiden e 'morria' no palco

Igor Soares – site Iron Maiden 666

Vinte anos atrás, no dia 28 de agosto de 1993, Bruce Dickinson se despedia oficialmente do Iron Maiden. O anúncio feito seis meses antes em comunicado à imprensa já havia abalado o mundo do metal, e após uma conturbada turnê de despedida, Bruce faria em Londres o seu último show com a Donzela de Ferro.

Sem dúvida alguma o show de despedida de Bruce Dickinson foi um dos momentos mais marcantes da história do Iron Maiden. O show realizado no Pinewood Studios, em Londres, foi transmitido ao vivo através do sistema pay-per-view na América do Norte. Algum tempo depois, a rede britânica BBC comprou os direitos do show e uma versão editada foi exibida em vários países, incluindo o Brasil (TV Bandeirantes).

O show contou com a participação do ilusionista Simon Drake, que apresentou números especialmente desenvolvidos para o show do Iron Maiden, como o momento em que Dave Murray tem suas mãos decepadas e o gran finale onde Bruce Dickinson é assassinado no final do show!

O último show de Bruce Dickinson ganhou o nome de Raising Hell e foi lançado em VHS em maio de 1994, ganhando mais tarde versões em Laser Disc e DVD.

01. Be Quick or Be Dead

02. The Trooper

03. The Evil That Men Do

04. The Clairvoyant

05. Hallowed Be Thy Name

06. Wrathchild

07. Transylvania

08. From Here to Eternity

09. Fear of the Dark

10. The Number of the Beast

11. Bring Your Daughter… to the Slaughter

12. 2 Minutes to Midnight

13. Afraid to Shoot Strangers

14. Heaven Can Wait

15. Sanctuary

16. Run to the Hills

17. Iron Maiden

Bruce Dickinson retornaria ao Iron Maiden seis anos depois, em 1999…