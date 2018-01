Raimundos aderem ao crowdfunding e arrecadam dinheiro com fãs

Revista Info

A banda de rock brasileira Raimundos, que emplacou sucessos como Mulher de Fases e Eu Quero Ver o Oco, conseguiu arrecadar R$ 123.278 por meio de financiamento por crowdfunding para gravar o seu próximo álbum. O valor foi o dobro do pedido inicialmente, R$ 55 mil reais. Batizado de Cantigas de Roda, o trabalho da banda nascida em Brasília será produzido em Los Angeles por Billy Graziadei, vocalista da banda Biohazard.

Em entrevista a INFO, Digão, vocalista do Raimundos, afirmou que apostaram na nova forma de financiamento para escaparem das gravadoras. “Hoje, as gravadoras só querem saber dos perfis fáceis, bandas de pagode e sertanejo. E nós queríamos fazer um disco de qualidade, por isso preferimos correr por fora e fazer um projeto independente. Com o crowdfunding, conseguimos interagir com os fãs e eles estão apoiando a banda. Não esperávamos que poderia dar tão certo”, disse Digão.

No site Catarse, os músicos do grupo ofereceram diferentes quantias de financiamento, a partir de 10 reais. O plano mais básico oferecia o download antecipado das músicas e a inscrição do nome do fã em uma galeria de apoiadores. Quem estava disposto a pagar mais de 5 mil reais receberá agora o CD autografado, camiseta e vinil, além de ingresso com direito ao camarim da banda para qualquer show em 2014. Ao todo, 1699 apoiadores decidiram aportar dinheiro para a gravação do álbum.

Cantigas de Roda será o primeiro trabalho do Raimundos depois de oito anos sem produzir um CD com músicas inéditas.