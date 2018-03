Rage Against The Machine comemora 20 anos do álbum de estreia com box especial

do blog Roque Reverso

O dia 27 de novembro é marcado pelo aniversário do lendário e saudoso guitarrista Jimi Hendrix, mas também foi a data escolhida pelo Rage Against The Machine para o lançamento de um box comemorativo de 20 anos do álbum homônimo de estreia da banda norte-americana. Batizado como “Rage Against The Machine – XX”, o cobiçado box traz o disco original remasterizado com três faixas bônus ao vivo, acompanhado de diversos extras divididos em diversos formatos.

O pacote mais completo traz dois CDs, dois DVDs, um LP de vinil de 12 polegada, um livreto de 40 páginas e um pôster de dois lados. O segundo CD citado traz o som da fita demo original, gravada em 1991 e vendida na época por US$ 5,00 nos primeiros shows da banda.

O primeiro DVD traz um show histórico gravado em junho de 2010 no Finsbury Park , em Londres. Na ocasião, o RATM fez apresentação de graça como forma de agradecimento aos fãs britânicos por fazerem o hino “Killing In The Name” o single número 1 do país durante o Natal de 2009.

O segundo DVD traz vídeos de vários shows da banda realizados entre 1991 e 1994, durante o lançamento do primeiro álbum.

O disco que completa 20 anos é um dos maiores da história do rock. Lançado em 3 de novembro de 1992, “Rage Against The Machine” trouxe uma banda com a fúria necessária para conquistar uma legião de fãs por meio de letras raivosas, polêmicas e politizadas.

Tudo isso aliado a um som que mesclava funk, pitadas de heavy metal e várias intepretações que também bebiam na fonte do hip hop. É item obrigatório para qualquer fã de boa música e que gosta de letras que tenham algo a dizer.