Radiohead vai lançar novo álbum no sábado

Luciano Borborema – Território Eldorado

Nesta segunda-feira, o Radiohead de Thom Yorke anunciou em um site especial da banda na internet, o lançamento do seu novo e oitavo disco de estúdio: ‘The king of limbs’. Diferente de ‘In rainbows’ (2007), que foi colocou à venda na web e os interessados pagavam quanto queriam, esse trabalho estará disponível para download e vai estar à venda a partir do próximo sábado (19).

Capa de ‘The king of limbs’.Divulgação

O preço do disco será fixo e os fãs poderão comprá-lo em duas versões. A digital vai custar US$ 9 (formato MP3) e US$ 14 (formato WAV). A versão “newspaper” que inclui CD, dois vinis de 10 polegadas, 625 desenhos em tamanhos diferentes e uma capa especial para armazenar o conteúdo custará US$ 48.