Radiohead promete gravação do novo álbum para setembro

Jean Tonsig – Rádio Eldorado

Em entrevista ao jornal sul africano Mail and Guardian o baixista do grupo Colin Greenwood disse que a banda pretende se reunir em setembro para começar a trabalhar no sucessor de The King of Limbs, lançado em 2011.

Enquanto a produção do novo álbum não começa os outros integrantes do grupo realizam trabalhos paralelos. É o caso do frontman do Radiohead Thom Yorke.

O músico se mantém bastante ocupado com o projeto Atoms for Peace formado por ele e por Flea, baixista do Red Hot Chili Peppers e o produtor Nigel Godrich. O álbum de estreia do projeto, Amok chega às lojas em 26 de fevereiro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.



(AP)