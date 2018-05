Radiohead divulga prévia da apresentação em programa da BBC

Emanuel Bomfim – Território Eldorado

O Radiohead foi atração do “From the Basement”, programa do canal público BBC com realização de Nigel Godrich, produtor da banda britânica. A íntegra da gravação, com a promessa de executar todas as faixas de King of Limbs, só vai ao ar no dia 1º de julho, mas já é possível ter uma ideia do que vem por aí.

Ontem, 20, o grupo publicou uma prévia da apresentação. No vídeo, o quinteto toca uma faixa inédita, intitulada Staircase. Outra novidade é a participação do músico Clive Deamer na bateria eletrônica.

O Radiohead já havia participado do “From the Basement” na época do lançamento de In Raibows (2007).