Radiohead anuncia primeiros shows de 'King of Limbs'

Desde que lançou seu novo álbum, King of Limbs, em fevereiro deste ano, a banda britânica Radiohead ainda não havia marcado datas oficiais para apresentar ao vivo as faixas inéditas. A única aparição se deu num show surpresa no festival Glastonbury, além da participação no programa From the Basement, da BBC.

A longa espera para rever o grupo de Thom Yorke no palco começa a ter fim. O quinteto anunciou nesta terça, 20, em seu site oficial dois shows na cidade de Nova York, nos dias 28 e 29 de setembro, no Roseland Ballroom. Ainda não há informações se o Radiohead pretende rodar o mundo com o show deste novo trabalho. No Brasil, eles tocaram apenas uma vez, em março de 2009 – na turnê de In Rainbows (2008).

King of Limbs, lançado primeiramente só na internet, é oitavo disco de estúdio na carreira dos britânicos. Além das originais, as faixas do novo álbum já ganharam uma série de remixes, assinados por nomes como Four Tet, James xx, Modeselektor e Caribou.