Radiohead antecipa venda de novo álbum

O novo disco da banda britânica Radiohead já esta disponível para compra em site construído especialmente para divulgar o álbum. O grupo liderado por Thom Yorke antecipou em 24h a liberação do inédito “The King of Limbs”, vendido em dois formatos: MP3 (US$ 9) ou WAV (US$ 14). O lançamento estava previsto para este sábado (19).

A versão “newspaper”, que inclui CD, dois vinis de 10 polegadas, download e 625 ilustrações em tamanhos diversos, também já pode ser adquirida pelo usuário.

O Radiohead havia planejado fazer um show aberto em Tóquio nesta sexta (18) para divulgar o novo CD, mas a apresentação foi cancelada. Segundo a “Time Out” japonesa, a falta de segurança impossibilitou o show na Praça Hachico, ponto turístico da metrópole.

O oitavo disco na carreira dos britânicos, “The King of Limbs”, sucede “In Rainbows” (2007), álbum lançado na web pelo preço que o usuário quisesse pagar.

Veja o tracklist de King of Limbs:– “Bloom”

– “Morning Mr Magpie”

– “Little By Little”

– “Feral”

– “Lotus Flower”

– “Codex”

– “Give Up the Ghost”

– “Separator”

Primeiro vídeo

O quinteto de Oxford também lançou nesta sexta o primeiro clipe de “The King of Limbs”. O vídeo, que traz Thom Yorke de chapéu e camisa dançando e cantando, é da faixa “Lotus Flower”. A direção é assinada por Garth Jennings, conhecido pelas produções para bandas como Blur, Vampire Weekend e Beck.