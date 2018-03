Rádio 89 FM volta ao mercado roqueira, como nos velhos tempos

Marcelo Moreira

Primeiro ela se chamava Pool FM, por volta de 1986, e era uma tentativa de se tornar uma filial de um grupo carioca para entrar de vez no mercado de emissoras de rádio de São Paulo. A ideia era rechear a programação com pop rock e alguma coisa de classic rock, mas somente as músicas mais conhecidas.

O projeto patinou um pouco, até que decolou quando finalmente a emissora trocou de nome para 89 FM (depois 89 Rock) e abraçou de vez o rock’n’ roll. Rivalizou ferrenhamente com a 97 FM, de Santo André, para atrair os roqueiros da Grande São Paulo.

Enquanto a 89 era mais maleável e mais aberta às novidades do pop, a 97 investia pesado nos fanáticos e nas vertentes um pouco mais pesadas, além de raridades.

Entretanto, a feroz concorrência com rádios ditas populares – aquelas que massacram os ouvintes com porcarias como axé, pagode e sertanejo, bem como a música eletrônica lixo –acabou por mudar a estratégia da emissora em meados dos anos 2000. A concorrente de Santo André se rendeu em 1994, quando baniu o rock e caiu de cabeça no “putz putz” do pior da música eletrônica.

Na 89, saiu o rock e entrou primeiro o rhythm and blues moderno e gêneros mais populares, com pitadas de hip hop. Depois, a programação se voltou mais e mais para as músicas pop mais rasteiras, até que em novembro passado a rádio anunciou que estava “encerrando as atividades”.

Pois não é que os responsáveis pela emissora surpreenderam e voltaram ao rock, com o anúncio nesta semana de uma parceria com o portal de notícias UOL? A 89 FM está voltando, e promete resgatar o rock em todas as suas tendências.

Segundo texto de divulgação da novidade radiofônica, “a ‘Rádio Rock’ está de volta a São Paulo a partir da 0h de sexta-feira, 21 de dezembro”. Ainda de acordo com o texto, “a 89,1 FM volta ter programação dedicada exclusivamente ao rock, gênero que ajudou a consolidar no Brasil nas décadas de 1980 e 1990. A contagem regressiva para a nova fase começa já às 23h15 desta quinta. Um programa especial tocará os maiores hinos do rock de todos os tempos, e será transmitido simultaneamente na rádio e na internet”.

“A nova programação é patrocinada pelo UOL, maior empresa de conteúdo e serviços da internet brasileira. A emissora volta a funcionar na grande São Paulo na sua frequência original (89 MHz) e na internet, com o nome de UOL 89 FM A Rádio Rock”, diz o texto do portal de notícias.

Fazia tempo que não havia notícias tão boas no segmento radiofônico de São Paulo. Para quem tinha apenas a Kiss FM (102,1 mHz) e a Eldorado Brasil 3000 (107,3 mHz) para ouvir música com alguma qualidade na Grande São Paulo, eis que a volta da 89 FM mostra que nem tudo está perdido no panorama musical trágico de 2012.

É a notícia perfeita para se contrapor à política abominável de massificação de coisas do tipo “Esse Cara Sou Eu”, o maior símbolo da decadência musical deste país e o retrato perfeito das trevas em que a cultura brasileira está metida ás vésperas de 2013.