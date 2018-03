R.E.M. anuncia a aposentadoria

Mauricio Gaia

Através de um comunicado em seu site oficial, a banda R.E.M. anunciou sua aposentadoria. Nas palavras de seu vocalista, Michael Stipe, “Um sábio disse certa vez: ‘ Saber frequntar uma festa é saber a hora de partir”.

Depois de 31 anos, a banda que, de certa forma, arrombou as portas das grandes gravadoras para a música independente, deixou a festa. Por um lado, fico triste. R.E.M. é uma das poucas coisas que faço questão de ter a discografia completa no meu iPod. Por outro, acredito ter sido esta a decisão correta. Trinta anos é muito tempo para uma banda e, melhor encerrar as atividades do que virar uma banda cover de si mesma (coisa que o R.E.M. nunca foi, em momento algum de sua carreira – pode ter tido seus altos e baixos, mais os primeiros do que os segundos, mas nunca estacionou em seus hits).

Aos membros da banda, muito obrigado. Suas músicas me ajudaram a ser quem eu sou.