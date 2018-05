Queensryche libera download gratuito de nova música

Marcelo Moreira

O Queensryche lança seu novo álbum “Dedicated to Chaos” no próximo dia 28 de julho, mas já antecipou uma faixa na internet para degustação dos fãs. “Around the World” pode ser ouvida no YouTube e baixada de graça na página da banda no Facebook – https://www.facebook.com/Queensryche.

O álbum será lançado nos Estados Unidos e no Canadá pela Loud & Proud Records, uma gravadora da Roadrunner Records que foca em artistas estabelecidos. A banda está preparando para embarcar em turnê para promover sua nova obra, que foi gravada na cidade natal do grupo e produzida por Kelly Gray, que jpa foi guitarrista do próprio Queensryche, quando substituiu Chris DeGarmo no final dos anos 90.

Geoff Tate disse recentemente a Paul Anthony, da Rock Radio do Reino Unido, que o novo álbum “é como um ‘Empire’ 25 anos no futuro. Acho que as pessoas acharão interessante ouvir com headphones, especialmente. Há muita coisa acontecendo ali. E há definitivamente uma ênfase na seção rítmica. O Eddie (Jackson, baixo) e o Scott (Rockenfield, bateria) compuseram muitas das músicas nesse disco.”

O single “Around the World” é uma música bem feita, mas muito impregnada de asquerosos elementos eletrônicos, na tentativa de deixar o som da banda “modernoso”. Infelizmente essa é a tendência que deve dominar o álbum, diferentemente do qie ocorreu no último, quando a banda decidiu por uma sonoridade mais simples e crua em “American Soldier”, de 2009.

Lista de músicas do novo álbum:

01. Get Started

02. Hot Spot Junkie

03. Got It Bad

04. Around The World

05. Higher

06. Retail Therapy

07. At The Edge

08. Broken

09. Hard Times

10. Drive

11. I Believe

12. Luvnu

13. Wot We Do

14. I Take You

15. The Lie

16. Big Noize