Queens of The Stone Age relançam estreia

Pedro Antunes

A apresentação do Queens of The Stone Age no gelado festival SWU, em Itu, no fim do ano passado, teve seu início atrasado em pouco mais de 50 minutos. A maior demora do festival. O impressionante foi presenciar a entrada de Josh Homme e sua banda. Um misto de vaia e aplausos. Mas foi só o som começar e pronto. As vaias silenciaram e o público cantou com Homme quase todas as músicas.

Não é à toa que o Queens é uma das maiores bandas de hard rock da atualidade. Os grandes representantes do robot rock, um estilo caracterizado pelas guitarras pesadíssimas e muita repetição nos riffs. ‘Queens of The Stone Age’, o disco, foi a estreia da banda de Homme, lançado originalmente em 1998, com 11 faixas.

O disco que recentemente chegou às prateleiras é uma reedição com três músicas a mais. As obviamente pesadas ‘The Bronze’ e ‘These Aren’t The Droids You’re Looking For’ estavam presentes num vinil lançado pelo Queens em parceria com outra banda, Beaver, e lançado em 1998. Já ‘Spiders and Vinegaroons’ também saiu em outro vinil, em 1997.

Nessas faixas, as 11 originais e as 3 raras, o Queens of The Stone Age já dava mostras do que viria a se tornar 13 anos depois: um peso-pesado do hard rock, melódico em alguns momentos e sempre viciante.

Queens of Stone Age

Disco homônimo

LAB 344

Preço: R$ 24,90