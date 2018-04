Queens of the Stone Age começa a gravar novo CD

Luciano Borborema – Território Eldorado

A banda que recentemente esteve no Brasil e tocou no festival SWU, prepara novo trabalho para este ano. As gravações vão começa no mês que vem, de acordo com Dean Fertita.

A revelação do tecladista da banda foi dada em entrevista à revista americana ‘Billboard’. O trabalho ainda sem nome não tem data para ser lançado.



Os integrantes do Queens of the Stone Age. (Divulgação)

Na ativa desde 1997, a banda formada por Josh Homme (voz e guitarra), Troy Leeuwn (guitarra), Joey Castillo (bateria), Michael Shuman (baixo) e Dean Fertita (teclado) soma seis álbums de estúdio. O último álbum lançado, é “Era Vulgaris”, lançado em 2007.