Queen prepara filme do musical 'We Will Rock You'

da Agência EFE

Brian May e Roger Taylor, membros da banda britânica Queen, anunciaram em sua página oficial na internet a adaptação cinematográfica do musical We Will Rock You. Este projeto, que ainda está em fase de desenvolvimento, contará com o roteiro do britânico Peter Morgan (Frost/Nixon, A Outra). Divulgação

Sacha Baron Cohen será Freddie Mercury

Morgan também é o roteirista de um filme dedicado à vida do músico Freddie Mercury, longa-metragem que gera grande expectativa entre os seguidores do Queen e estreará no primeiro semestre de 2012.

Este último filme, que começará a ser gravado em poucos meses, será protagonizada pelo polêmico Sacha Baron Cohen (Borat, Brüno) que, segundo May, “está entrando no papel de uma maneira que encantaria Freddie”.

No ano de seu 40º aniversário, os membros do grupo de rock estão embarcados em vários projetos.

“Haverá muita atividade” comentou Brian May, se referindo não só aos dois filmes, mas também à remasterização dos primeiros discos do grupo e à exposição Stormtroopers in Stilettos.

A exibição, que será inaugurada em Londres nos próximos meses, documentará a evolução da banda desde seus primeiros anos.