Queen lançará álbum inédito com gravações antigas de Freddie Mercury

O guitarrista Brian May confirmou que está trabalhando com os arquivos do Queen, auxiliado pelo baterista Roger Taylor. Com isso, estudam lançar um disco de inéditas com demos antigas gravadas na voz de Freddie Mercury. O anunciou foi feito por May em entrevista à revista NME.

Além desse projeto, May e Taylor trabalham na sequência do musical We will rock you. A banda até chegou a lançar um trabalho de músicas novas batizado de Queen + Paul Rodgers (2009).

Com esse trabalho, a banda saiu em turnê mundial e passou pelo Brasil. “Innuendo” (1991) é o último trabalho da banda lançado com Freddie Mercury nos vocais.

Freddie Mercury durante Rock in Rio de 1985. (Divulgação)