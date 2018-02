Queen é eleito o maior ícone musical pelos britânicos

do Território Eldorado

Depois de revelar em pesquisa que as músicas do Queen são melhores que fazer sexo e apontarem a banda como a favorita para passar 15 minutos juntos, os britânicos elegeram em nova pesquisa o grupo de Freddie Mercury com o maior ícone musical das últimas cinco décadas.

A Absolute Radio convocou o seu ouvinte para participar de uma enquete e entre as 100 bandas pré-selecionadas por especialistas, o Queen foi a mais citada e ficou no topo da lista.

“A pesquisa é sobre celebrar esses ícones que estão presentes em nossas estações há décadas”, disse o apresentador James Curran. “Mais uma vez, o Queen provou-se uma das bandas mais emblemáticas do Reino Unido, liderando essa pesquisa que traz outros nomes incríveis.”, completou o radialista. Veja lista completa aqui.

(Divulgação)

Confira ranking com as 10 primeiras no ranking:

1. Queen

2. David Bowie

3. Beatles

4. Pink Floyd

5. Led Zeppelin

6. Oasis

7. Bruce Springsteen

8. Rolling Stones

9. Foo Fighters

10. Paul Weller