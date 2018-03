Queen disponibiliza íntegra de 'Live at Wembley' no Youtube

do Território Eldorado

Com intuito de celebrar a data em que o vocalista Freddie Mercury completaria 65 anos (nesta segunda, 5 de setembro), o Queen disponibilizou a íntegra de ‘Live At Wembley Stadium’ no Youtube. Essa é a primeira vez que a banda britânica permite a exibição completa do vídeo do show na internet.

O material reúne os melhores momentos das duas apresentações que o grupo fez em 1986 no famoso estádio londrino. Milhares de pessoas foram ao local assistir a brilhante performance do Queen em clássicos como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You e We Are the Champions.

O vídeo do show foi lançado originalmente pelo Queen em 1992 em CD e VHS. Em 2011, a banda editou uma versão mais completa em DVD, contendo 28 músicas.