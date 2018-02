Quarenta anos de Ziggy Stardust no programa Combate Rock nº 43

Há 40 anos, David Bowie, então um nome em ascensão no rock inglês e figura de frente do chamado glam rock, virou astro internacional com o lançamento de seu até então mais bem-sucedido trabalho, “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spiders from Mars”, ou simplesmente “Ziggy Stardust”.

Até hoje considerada a principal obra do cantor e artista multimídia, embora talvez não seja o seu melhor trabalho, o álbum ganha nova edição remasterizada em CD neste ano e é analisado pela equipe de Combate Rock.

Clique aqui para ouvir o programa.



(Divulgação)

Lista de músicas – todas do álbum

Ziggy stardust

Sufragette city

Five years

Starman

Rock´n´roll suicide

Lady stardust

Hang on to yourself

Space oddity – álbum “Space Oddity”, de 1969