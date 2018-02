'Quando eu tiver 70 anos, vou parar de fazer shows', diz Eric Clapton

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

O cantor e guitarrista britânico de 67 anos, disse em entrevista à edição americana da revista Rolling Stone, que aos 70 anos vai se aposentar dos palcos. “Quando eu tiver 70 anos, eu vou parar. Eu não vou parar de tocar, mas eu vou parar de fazer turnês, eu acho’, contou.

“Se eu pudesse fazer isso (shows) em torno do meu bairro, seria ótimo. Você tem caras no Texas que tocam no circuito deles, e isso os mantém vivos. Mas, para mim, a luta é a viagem”, desabafou.

O músico fali ainda que odeia lidar com a imigração de cada país. “Eu nunca entendi isso direito. Eu esqueço de tirar o meu cinto, ou eu tenho moedas no meu bolso (…) Eu só não quero mais fazer isso”, disse o músico.

OUÇA NOVA MÚSICA, GOTTA GET OVER:

(AP) (AP)

Novo álbum

Clapton promete lançar novo álbum no dia 12 de março. O disco chamado Old Sock terá duas músicas inéditas. Gotta Get Over é o 1º single do 21º álbum de estúdio da carreira do cantor e guitarrista inglês.

O trabalho contará com várias participações especiais. A lenda do blues JJ Cale, Paul McCartney, Chaka Khan e Steve Winwood, antigo companheiro de Clapton no Blind Faith.

O álbum que será lançado pelo selo do próprio guitarrista, Bushbranch, vai contar 12 canções. A outra inédita é Every Little. As outras dez são as favoritas de Clapton ao longo da sua carreira. Após lançar o disco, o guitarrista sairá em turnê pelos Estados Unidos.

Faixas do álbum:

1. Further On Down The Road

2. Angel

3. Every Little Thing

4. The Folks Who Live On The Hill

5. Born To Lose

6. Till Your Well Runs Dry

7. All Of Me

8. Still Got The Blues

9. Goodnight Irene

10. Gotta Get Over

11. Your One And Only Man

12. Our Love Is Here To Stay