Qual é a música que é a cara de São Paulo?

da equipe Combate Rock

Qual é o rock que tem a cara de São Paulo? Em uma época que fica cada vez menos suportável ouvir a insuportável “Sampa”, de Caetano Veloso, nada melhor do que cair de cabeça no bom rock and roll ou na adrenalina do heavy metal para desintoxixar desse tipo de música. Será que “Pobre Paulista”, do Ira!, é o rock que simboliza a cidade, que completa 458 anos de fundação no dia 25 de janeiro?

Ou será que a música que resume todo o caos urbano da megalópole é “Pânico em SP”, da grande banda punk Inocentes? Tem também o sarcasmo e a paródia do Premeditando o Breque, com “São Paulo, São Paulo”, emulando Frank Sinatra em “New York, New York” – ok, não é bem rock, mas tem o espírito roqueiro…

E o que não dizer do 365, banda que que compôs aquele que é considerado o hino roqueiro da cidade, “São Paulo”? Alguém lembrou da sátira do Língua de Trampo, com a “Trilogia da Vila Madalena” ou “Conchetta”…

Escolha qual música representa a cara da capital paulista e dê a sua opinião nos comentários abaixo. Ou então cite outra que tenha tudo a ver com a maior cidade do país.