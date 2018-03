Quadros de Bob Dylan serão expostos em Londres

Giovanni Tonussi – Rádio Eldorado

Uma das obras de Dylan; veja outros trabalhos abaixo

Além dos dotes para a música, Bob Dylan é também pintor. O cantor e compositor desenha desde que é criança, e nos últimos anos resolveu divulgar mais esse seu lado artístico.

O museu National Portrait Gallery de Londres vai exibir, a partir de setembro, uma série com 12 desenhos feitos por ele numa exposição chamada Bob Dylan: Face Value. Todas as obras foram feitas em pastel, e misturam personalidades famosas e fictícias.

Paixão pela pintura

Não é de hoje que Dylan mostra seus dotes de pintor. Desde os anos 60, quando o cantor ilustrou a capa dos próprios álbuns Self portrait e Planet waves, e Music from Big Pink, da banda norte-americano The Band.

Além disso, essa não será sua primeira mostra com seus quadros. Em 2007, Bob Dylan exibiu seus primeiros trabalhos em uma mostra na Alemanha.

