'Quadrophenia', do Who, ganha versão de luxo

Marcelo Moreira, com informações de Thewho.com e The Who Brasil

Uma das grandes obras da história do rock vai ganhar a sua versão definitiva, assim como vem ocorrendo com outros trabalhos desde o ano passado. A chamada versão “definitiva” da ópera-rock de 1973 do Who, Quadrophenia – The Director’s Cut, está previsto para ser lançada pela Universal Music Enterprises em 15 de novembro.

Ao contrário das versões de luxo do catálogo do Who lançadas nos últimos anos, dessa vez a gravadora está investindo pesado na promoção do pacote, além de um site próprio.

Muitos críticos consideram “Quadrophenia” como uma obra superior e mais eclética do que “Tommy”, de 1969. O ambicioso projeto de Pete Townshend, guitarrista e líder da banda, substituía o fracassado “Lifehouse”, que foi abandonado em 1971 – mas que rendeu o maravilhoso álbum “Who’s Next”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Quadrophenia”, nas palavras de Townshend, pretendia ser a versão definiiva da história da juventude inglesa dos anos 1965 e 1966, quando duas tribos, os mods (de “modernistas”, que curtiam mais blues e rhythm & blues e se vestiam com roupas mais sociais, como terno e gravata) e os rockers se enfrentavam para marcar território em diversas cidades inglesas. The Who, The Kinks e The Small Faces foram as principais bandas da época adotados pelos mods como seus “legítimos representantes” sonoros.

Em termos musicais e de roteiro, “Quadrophenia” realmente é superior a “Tommy” não só por ser mais ambicioso, mas por ser bem mais complexo e denso em termos de dramaturgia. Entretanto, é incomparável o impacto que “Tommy” teve no mundo do rock, até por ser considerada a verdadeira primeira ópera-rock.

O pacote já está disponível para pré-venda na Amazon, com preço girando em torno de 150 dólares.

Rápida descrição do pacote:

– Discos um e dois – o álbum duplo original – remaster de 2011

– Discos três e quatro – 25 demos dos arquivos de estúdio de Pete Townshend, incluindo canções não lançadas no álbum original.

– Disco cinco – The Quadrophenia 5.1 EP – DVD exclusivo com oito faixas remixadas em som surround.

– Livro capa dura com 100 páginas apresentando um ensaio inédito de Pete Townshend, com detalhes sobre o período da criação do álbum e explicações sobre alguns dos detalhes técnicos (como o uso do sintetizador), assim como vislumbres da história do personagem principal do álbum, o mod Jimmy.

– Comentário faixa a faixa das demos por Pete, além de um revelador diário de estúdio

– O livro traz também um conjunto inédito de notas pessoais, fotografias, manuscritos e objetos da época, tudo redescoberto recentemente nos arquivos de Pete.

– O pacote replica a impressionante embalagem do vinil original, adicionando sobras de estúdio inéditas e em cores da sessão de fotos da capa.

– Uma réplica do vinil de 7 polegadas do single “5.15” / “Water”.

– Seis réplicas de documentos e fotografias, embaladas em um envelope de cartão.

– Embalagem em papelão, em edição limitada.

** O álbum também será relançado em outros formatos:

– Vinil duplo

– Edição mini-deluxe em digi-pak

– Download

**Faixas da versão super deluxe:

Álbum original – remaster de 2011

Disco um:

CD 1

1. I Am The Sea

2. The Real Me

3. Quadrophenia

4. Cut My Hair

5. The Punk And The Godfather

6. I’m One

7. The Dirty Jobs

8. Helpless Dancer

9. Is It In My Head?

10. I’ve Had Enough

CD 2

1. 5:15

2. Sea And Sand

3. Drowned

4. Bell Boy

5. Doctor Jimmy

6. The Rock

7. Love Reign O’er Me

Disco três – as demos

CD 3 – Demos

1. The Real Me (demo)

2. Quadrophenia – Four Overtures (demo)

3. Cut My Hair (demo)

4. Fill No. 1 – Get Out and Stay Out (demo)

5. Quadrophenic – Four Faces (demo)

6. We Close Tonight (demo)

7. You Came Back (demo)

8. Get Inside (demo)

9. Joker James (demo)

10. Punk (demo)

11. I’m One (demo)

12. Dirty Jobs (demo)

13. Helpless Dancer (demo)

Disco quatro – as demos

CD 4 – Demos

1. Is It In My Head (demo)

2. Any More (demo)

3. I’ve Had Enough (demo)

4. Fill No. 2 (demo)

5. Wizardry (demo)

6. Sea & Sand (demo)

7. Drowned (demo)

8. Is It Me (demo)

9. Bell Boy (demo)

10. Dr Jimmy (demo)

11. Finale-The Rock (demo)

12. Love Reign O’er Me (demo)

Disco cinco – DVD – mixagem em som surround 5.1

CD 5 – DVD – som surround 5.1

1. I Am The Sea

2. The Real Me

3. Quadrophenia

4. I’ve Had Enough

5. 5.15

6. Dr Jimmy

7. The Rock

8. Love Reign O’er Me

Single de 7 polegadas

Single 7 polegadas

Lado um: 5.15

Lado dois: Water