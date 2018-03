Psychobilly Fest é a grande atração de Curitiba nesta semana

Marcelo Moreira

Um dos eventos mais interessantes do rock underground brasileiro ocorre nesta semana em Curitiba (PR). é a 17ª Pyschobilly Fest, hoje talvez o maior festival do gênero no Brasil . Serão dois dias de puro rock festivo e dançante com bandas da cena psychobilly nacional e mundial – pelo menos é o que prometem os organizadores.

Este é considerado o mais antigo festival do gênero e será realizado no feriado no palco do Hangar. Este ano serão oito bandas, sendo que os destaques são os paulistanos do The Mullet Monster Mafia e The Brown Vampire Cats, de Londrina.

Serviço:



17ª Psychobilly Fest

Dias: 7 e 8 de Setembro

Horário: 21h

Onde: Hangar (Dr. Muricy, 1091 – Centro – Tel: 3077-8189)

Ingressos: Um dia: R$ 20,00 | Dois dias (passaporte): R$ 30,00

Shows Dia 07/09

Cwbillys

The Mullet Monster Mafia (São Paulo)

Sick Sick Sinners

Hillbilly Rawhide

Shows Dia 08/09

Feras do Caos

The Brown Vampire Cats (Londrina)

As Diabatz

Ovos Presley

Ingressos a venda:

Tunel do Rock – Av. Mal Floriano Peixoto, 34 – Centro (41) 3322-9502

Dom Kebab – Av. Vicente Machado, 767 Lj.3 – (41) 3232-3200

Lado B – Inacio Lustosa, 517 – Curitiba – PR – (41) 3233-9496