Psychobilly e rock pesado para espantar o Carnaval em Curitiba

da equipe Combate Rock

Começou ontem o 14º Psycho Carnival de Curitiba (PR), talvez o melhor festival roqueiro para espantar o carnaval e qualquer resquício de samba e pagode. Até 12 de fevereiro haverá uma extensa programação que inclui mais de 30 shows, alguns gratuitos, exposição de design, o Bazar Cultura Custom e a Zombie Walk.

Considerado o mais importante evento do estilo no Brasil e um dos principais do mundo, o festival coloca os brasileiros cara a cara com algumas das lendas do estilo, ao lado de nomes fortes das cenas brasileira e sul-americana.

Este ano, oito atrações são internacionais: The Caravans (UK), Demented Are Go (UK), The Monster (Suiça), Frantic Flintstones (UK), The Swampys (Bélgica), Los Primitivos (Argentina), Atomic Rotors (França) e Reverend Beat Man (Suiça). Sobem ao palco do Espaço Cult também as principais formações nacionais do estilo, entre as quais Sick Sick Sinners, As Diabatz, Ovos Presley, Os Cervejas, Crazy Horses, (Londrina), Bad Motors (Sor), Brown Vampire Catz (Londrina) e O Lendário Chucrobillyman.

Zumbis, design e bazar

A música é o principal ingrediente do Psycho Carnival, sem dúvida alguma. Porém, estabelecer diálogos com outras áreas artísticas também é uma intenção dos produtores da empreitada. Dentro deste conceito, o evento sempre oferece opções em horários e dias diferentes para garantir a diversão.

No Psycho CAR Carnival serão expostos carros especiais, hot rods, rat rods, muscle cars, veículos de vários clubes da cidade. O Bazar Cultura Custom vai comercializar roupas e acessórios, cds, canecas, sapatos e uma variedade de produtos com o tema rockabilly e psychobilly.

Participam as lojas Done By Me, Rosie Acessórios, OSKK, Revolver Kustom, Asa da Traça, Demolition, Three kings Pomade, Unholy Kustom, Ivy Mode, Pracy in Wonderland. Também será a oportunidade para escolher camisetas do Festival e material das bandas convidadas.

Bazar e Psycho Car Carnival acontecem na frente no Espaço Cult, com entrada franca, nos dias 9, 10 e 11 de fevereiro e com uma novidade: shows gratuitos. Cada dia uma banda participa. As convidadas são Hop Boomers, Nekromonsters e Mad Bunch.

Serviço:

Venda de ingresso em Curitiba: Templo da Cerveja (Shopping Mueller – loja G1-014 e Shopping Hauer – Rua Coronel Dulcídio, 775 loja 3); Túnel do Rock (Av. Marechal Floriano Peixoto, 34 e Rua XV de Novembro, 74) e Lado B (Inácio Lustosa, 517 – depois das 20h)

Preços dos ingressos: ***

Festa do Esquenta (08.02): R$40.

Psycho Carnival (09,10 e 11.02): R$65, cada noite.

Passaporte para três noites (09, 10 e 11/Fev): R$ 150,00

Passaporte para quatro noites (08, 09, 10 e 11/fev): R$185.

***Estes valores são de meia-entrada, concedida a estudantes e a quem doar 1 kg de alimento não perecível em cada noite do festival. O alimento arrecadado será doado ao Instituto Pró-cidadania de Curitiba e deverá ser entregue no local do show no ato da entrada para validar os preços promocionais.

Programação:

Bazar Cultura Custom e Psycho CAR Carnival – dias 09, das 14 às 17h e dias 10 e 11, das 10 às 17h, com entrada franca. Em frente ao Espaço Cult

Zombie Walk: dia 10/02. Saída da Praça Osório às 14h. Concentração a partir do meio dia. Até as Ruínas de São Francisco, no Largo da Ordem.

Sexta feira – 08/Fev – Festa do Esquenta

Espaço Cult (R. Dr. Claudino dos Santos,72 – Curitiba)

THE MONSTERS (Swi) – 01h15 / 02h45

HILLBILLY RAWHIDE (Cwb) – 23h40 / 24h40

BROWN VAMPIRE CATZ (Ldna) – 22h40 / 23h20

MYSTERY TRIO . (Cwb) – 21h45 / 22h25

CW Billy’s (Cwb) – 21h / 21h30

MOVIE STAR TRASH (Cwb) – 20h15 / 20h45

14.º Psycho Carnival

Espaço Cult (R. Dr. Claudino dos Santos,72 – Curitiba)

Sabado – 09/Fev – Psycho Carnival:

FRANTIC FLINTSTONES (UK/Ger) – 01h15 / 02h45

SICK SICK SINNERS (Cwb/Roça) – 23h40 / 24h40

CRAZY HORSES (Cwb/Ldna) – 22h40 / 23h20

ATOMIC ROTORS (Fra) – 21h45 / 22h25

BAD MOTORS (Sor) – 21h / 21h30h

DIABLO FUCK SHOW (Rs) – 20h15 / 20h45

Pré Party : REVEREND BEAT MAN (Swi) – 19h / 19h45

Domingo – 10/Fev – Psycho Carnival:

THE CARAVANS (UK)– 01:15hs / 02:45hs

OVOS PRESLEY (CWB)– 24:00hs / 01:00hs

THE SWAMPYS – 22:40hs / 23:40hs

AS DIABATZ – 21:45hs / 22:25hs

LOS PRIMITIVOS – 21:00hs / 21:30hs

THE KRENTS – 20:15hs / 20:45hs

99NOIZAGAIN – 19:40hs / 20:00

Pré party – OS CERVEJAS (Cwb) – 19:00hs / 19:30hs

Segunda – 11/Fev – Psycho Carnival:

DEMENTED ARE GO (UK/Hol) – 01h15 / 02h45

KRAPPULAS (Cwb) – 23h40 / 24h40

MULLET MONSTER MAFIA (Linda Pira) – 22h40 / 23h20

SKIZOYDS (Sta Izabel/Sp) – 21h45 / 22h25

BILLYS BASTARDOS (Ldna) – 21h / 21h30

THE PORRES (Sp) – 20h15 / 20h45

Pré Party : O LENDÁRIO CHUCROBILLYMAN – 19h / 19h45

Terça – 12/Fev – Festa da Ressaca – a partir das 20h – Espaço Cult – R$10.

RED LIGHTZ

PUPILAS DILATADAS

OS CORSÁRIOS

AZT

PSYCHOBILLY JAM