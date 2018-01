Psycho Carnival é perfeito para espantar o samba no carnaval

Marcelo Moreira

Fugir do carnaval e do samba é tudo o que parte expressiva dos roqueiros brasileiros querem neste 2013. Uma grande opção, divertida e com boa música – e pesada – está em Curitiba na semana fatídica, entre os dias 8 e 12 de fevereiro.

A 14ª edição do Psycho Carnival acontece na capital paranaense com diversas bandas nacionais e internacionais. Demented Are Go (País de Gales), The Monster (Suiça), Frantic Flintstones (Inglaterra), The Swampys (Bélgica), Los Primitivos (Argentina), Atomic Rotors (França) e Reverend Beat Man (Suíça) são as atrações internacionais que sobem ao palco do Espaço Cult.

Entre as nacionais, Os Cervejas, Sick Sick Sinners, As Diabatz, Ovos Presley e Chucrobillyman, são alguns dos destaques. Além das noites de shows, a programação paralela do Psycho Carnival conta com a Zombie Walk e o Bazar Cultura Custom.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O psychobilly é um subgênero do rock geralmente descrito como um mistura entre o punk rock do final dos anos 70 e o rockabilly norte-americano dos anos 50. Há muitas referências a filmes de terror e assuntos como violência e sexualidade bizarra, em alguns casos.

Um dos representantes que mais fez sucesso foi a banda norte-americana The Cramps, fundada no final dos anos 70 e que se tornou cult na década seguinte. Jornalistas especializados citam a banda inglesa Meteors, surgida em 1980, como o primeiro representante legítimo do subgênero.

Um dos mentores e produtores do evento é o músico paranaense Vladimir Urban, integrante da banda Sick Sick Sinners e respeitado agitador e produtor cultural de Curitiba.

Confira a programação completa do Psycho Carnival 2012:

» 07/02/2012, às 21h – Jokers | Show de abertura Psycho Carnival

» 08/02/2012, às 21h – Espaço Cult | Festa do Esquenta

The Monsters (Suíça)

Hillbilly Rawhide (Curitiba)

Brown Vampire Catz (Londrina)

Mistery Trio (Curitiba)

CW Billy’s (Curitiba)

Movie Star Trash (Curitiba)

» 09/02/2012, às 18h – Espaço Cult

Pré Party : Reverend Beat Man (Suíça)

Frantic Flintstones (Reino Unido)

Sick Sick Sinners (Curitiba)

Crazy Horses (Curitiba)

Atomic Rotors (França)

Bad Motors (Sorocaba/SP)

Diablo Fuck Show (Rio Grande do Sul)

» 10/02/2012, às 12h – Praça Osório

Zombie Walk

» 10/02/2012, às 18h – Espaço Cult

Pré Party : Os Cervejas (Curitiba)

Ovos Presley (Curitiba)

The Swampys (Bélgica)

As Diabatz (Curitiba)

Los Primitivos (Argentina)

The Krents (São Paulo/SP)

Noizagain (Curitiba)

» 11/02/2012, às 18h – Espaço Cult

Pré-party: O Lendário Chucrobillyman (Curitiba)

Demented Are Go (Reino Unido)

Krappulas (Curitiba)

Mullet Monster Mafia (Piracicaba/SP)

Skizoids (Santa Izabel/SP)

Billys Bastardos (Londrina)

The Porres (São Paulo/SP)

» 12/02/2012, às 18h – Largo da Ordem | Rockabilly Motors Kustom Show

Cry Baby (Cordeirópolis/SP)

Los Wolfmen (Argentina)

Onde comprar:

» Templo da Cerveja

Shopping Mueller – loja G1-014 e Shopping Hauer – Rua Coronel Dulcídio, 775 loja 3

» Túnel do Rock

Av. Marechal Floriano Peixoto, 34 e Rua XV de Novembro, 74

» Lado B

Inácio Lustosa, 517 – depois das 20h

» Compra através do email zombiesunion@gmail.com

Formas de pagamento:

» Pontos de venda: somente em dinheiro

» Compra através de email: depósito bancário

Site oficial:

www.psychocarnival.com.br