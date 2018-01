Psycho Carnival 2012, rock do bom para escapar do Carnaval

da equipe Combate Rock

Desde os anos 90 surgem aqui e ali alguns festivais de rock e heavy metal em pleno Carnaval, como forma de protesto contra a folia regada a música péssima ou simplesmente como desintoxicação por conta da poluição sonora que agride a humanidade nesta época. Entretanto, o único festival que realmente pegou e que mantém a pegada já há alguns anos é o tradicional Psycho Carnival, que acontece entre os dias 17 e 21 de fevereiro, em Curitiba.

Sem ligar para o samba e para o barulho provocado pelos foliões, o festival de Curitiba traz todo ano pelo menos duas bandas internacionais e se transforma em excelente alternativa para fugir do mundo no período. Entre as principais atrações estão as bandas internacionais Batmobile (Holanda) e Coffin Nails (Inglaterra).

Outras atrações de destaque do festival são: O Zombie Walk, que mobiliza milhares de pessoas caracterizadas pelas ruas de Curitiba, os shows gratuitos nas Ruínas de São Francisco e o Rock A Billy Motor Show, que expõe carros de época.

Veja abaixo a programação do festival:



SEXTA – 17/2/2012

21h ESPAÇO CULT – Esquenta PSYCHO CARNIVAL 2012

HILLBILLY RAWHIDE

THE MULLET MONSTER MAFIA

CHERNOBILLIES

CWBILLYS

FERAS DO CAOS

SÁBADO – 18/2/2012

13h – Almoço de confraternização

Churrascaria Ponto Gira Grill

www.pontogiragrill.com.br

Fone: 3024-0595

20h – ESPAÇO CULT – PSYCHO CARNIVAL 2012BATMOBILE

BIG TREP

KRAPPULAS

WRECK KINGS

OS DEGOLADOS

DYNAMITES

DOMINGO – 19/2/2012

13h ZOMBIE WALK – PRAÇA TIRADENTES

15h RUINAS

MARY LEE & THE SIDEBURN BROTHERS

RÁDIO CADAVER

18h LARGO DA ORDEM – ROCKABILLY MOTORS KUSTOM SHOW

CRY BABY

LOS WOLFMEN

20h ESPAÇO CULT – PSYCHO CARNIVAL 2012

OVOS PRESLEY

SICK SICK SINNERS

THE WORKING HORSE IRONS

THE ROCKER COVER

JINETES FANTASMAS

DRUNK DEMONS

SEGUNDA – 20/2/2012

13h LARGO DA ORDEM – ROCKABILLY MOTORS KUSTOM SHOW

MISTERY TRIO

ANNIE & THE MALAGUETA BOYS

TRIBUTO AO GENE VINCENT

LENON Z & THE SICK BOY TRIO

SODA BILLY

20h ESPAÇO CULT – PSYCHO CARNIVAL 2012

COFFIN NAILS

AS DIABATZ

THE BROWN VAMPIRES CATZ

BAD LUCK GAMBLERS

BAD MOTORS

99 NOSE AGAIN

TERÇA – 21/2/2012

20h FRONT BAR- RESSACA

NO MILK TODAY

EVIL IDOLS

DERSERTORES

SOS CAOS