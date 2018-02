Prgrama Combate Rock se despede do Território Eldorado com a 2ª parte do Super Peso Brasil

A mesa-redonda para falar bem das bandas que a gente gosta e mal das bandas que gente odeia ficou séria, cresceu e virou referência. O blog e programa de web rádio Combate Rock atraíram leitores e ouvintes que se divertiram e se irritaram com as brincadeiras e opiniões debochadas, mas sempre no intuito de informar e entreter. E o projeto Combate Rock deu certo, começando de forma informal e despretensioso, até evoluir a um combo multimídia de muita informação, opinião e prestação de serviços para quem gosta de rock.

Neste dia 1º de novembro a equipe Combate Rock se despede do Território Eldorado e do Estadão.com após três anos de blog – que começou no extinto Jornal da Tarde – e dois anos de programa de web rádio, com 108 edições. Foi um período rico, estimulante e altamente produtivo, e em breve o Combate rock reaparecerá em nova casa. Por esses três convivência ótima e relacionamento estreito com suporte e leitores/ouvintes, a equipe Combate Rock é imensamente grata pela acolhida com carinho e respeito. Obrigado ao Estadão.com, por acreditar no projeto do blog, iniciado em 2010 ainda no JT. Obrigado ao Território Eldorado, por viabilizar um programa de web rádio semanal diferente, bagunçado, mas informativo – agradecimento especial aos escudeiros Emanuel Bomfim e Luciano Borborema. E também agradecemos ao grupo original que iniciou o projeto – os jornalistas Marcos Burghi, Daniel “Morango” Fernandes”, Roberto “Capi” Capisano Júnior e Luciano “Coruja” Paço, que por razões diversas tomaram outros caminhos. Por último, agradecemos à cúpula do Jornal da Tarde – Cláudia Belfort e Décio Trujillo Júnior – que acreditaram no projeto desde o início.

O programa de despedida do Combate Rock, a edição de nº 108, traz a segunda parte do especial Super Peso Brasil, evento que vai reunir nomes do heavy metal brasileiro dos anos 80 em um show no dia 9 de novembro, em São Paulo. Além da entrevista com integrantes da banda Centúrias, que estará no evento, o programa abordará os álbuns “SP Metal 1” e “SP Metal 2”, lançados em 1984 e que completarão 30 anos no ano que vem. Um abraço a todos e nosso muito obrigado. Combate Rock poderá ser acessado em breve no endereço www.combaterock.com.br.

Clique aqui para ouvir o último programa.

Lista de músicas





01. Missão Metálica (AVENGER)

02. Duas Rodas (CENTÚRIAS)

03. Matthew Hopkins (VÍRUS)

04. Cabeça Metal (SALÁRIO MÍNIMO)

05. Portas Negras (CENTÚRIAS)

06. Delírio Estelar (SALÁRIO MÍNIMO)

07. Cidadão do Mundo (AVENGER)

08. Batalha no Setor Antares (VÍRUS)09. SANTUÁRIO – Espártaco, Gladiador Rei (5:13)

10. KORZUS – Príncipe da Escuridão (5:41)

11. ABUTRE – Rock, Rock, Rock (3:54)

12. PERFORMANCES – Viajante Perdido (5:53)

13. ABUTRE – Quando o Fogo Começa a Arder (5:29)

14. PERFORMANCES – Guerreiro da Paz (6:56)

15. SANTUÁRIO – Santuário (5:31)

16. KORZUS – Guerreiros do Metal (4:40)

17. HARPPIA – Náufrago

18. HARPPIA – Asas cortadas

19. HARPPIA – Salém (A cidade das Bruxas)