Projeto Souspell faz show especial em Campinas com convidados

da equipe Combate Rock

Dani Nolden, vocalista da Shadowside, será uma das atrações especiais do renomado projeto Soulspell Metal Opera, que será apresentado neste sábado, a partir das 19h, no Teatro TAO, em Campinas. O espetáculo também contará com a presença dos cantores Daisa Munhoz, Lucas Martins, Jefferson Albert, Leandro Caçoilo.

O público interessado em conferir a apresentação deve se apressar. O primeiro lote de ingressos está esgotado. A abertura está sob a responsabilidade da banda Darkside.

O Soulspell Metal Ópera é um projeto de metal melódico de produção inteiramente brasileira. Nesse projeto muitos vocalistas interpretam diferentes personagens numa história que aborda os sentimentos humanos de uma forma única. Esses personagens enfrentam situações de conflito interno, quando são obrigados a tomarem decisôes que, sem seu conhecimento, afetam e mudam o curso do presente, futuro e mesmo o passado de todos os outros personagens. Embora a história transcorra nos dias de hoje, muitos eventos são, também, entrelaçados a ela.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Recentemente, o baterista e compositor Heleno Vale anunciou que todo o processo de edição do novo álbum já está finalizado.

Serviço:

Data: 29/10/2011 (sábado)

Horário: 20h00

Local: Teatro TAO

Rua Conselheiro Antônio Prado, 529 – Vila Nova – Campinas/SP

Ingressos:

1º Lote: R$ 15,00 – ESGOTADOS | 2º Lote: R$ 20,00 | 3º Lote: R$ 25,00

Onde Comprar: ingressos.soulspell@gmail.com