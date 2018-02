Projeto Peso Brasil destaca as novas caras do hard rock e heavy metal

da equipe Combate Rock

O ‘Projeto Peso Brasil’ terá em sua segunda edição a presença das bandas Goatlove, Sioux 66 e Kamboja. O evento, que ainda contará com discotecagem do DJ Edu Rox (Lokaos Rock Show), será realizado no dia 24 de março (domingo), a partir das 18h (abertura da casa).

“A primeira edição do projeto, que estreou em janeiro último com organização de Ricardo Batalha (Roadie Crew) em conjunto com o Manifesto Bar, contou com a presença das bandas Necromancia, Anthares e Attomica, representantes do Thrash Metal brasileiro. Desta vez, o ‘Peso Brasil’ terá uma cara mais Hard N’Roll”, destaca Silvano Brancati, um dos proprietários do Manifesto Bar.

Confira as atrações do Peso Brasil 2:

KAMBOJA – lançamento do EP de estreia da nova banda de Fabio “MK” Macarrão (vocal, ex-Proposital), Paulão Thomaz (bateria, Baranga, ex-Centúrias), André Curci (guitarra, Threat, Musica Diablo) e Frank Gasparotto (baixo, Goatlove, ex-Maniac e Anthares). It’s only Rock’n’Roll… Informações: www.bandakamboja.tk

SIOUX 66 – Formada por Igor Godoi (vocal), Fabio Bonnies (baixo), Fernando Mika (guitarra), Bento Mello (guitarra) e Gabriel Haddad (bateria), a banda tem atitude Rock’n’Roll, característica de Ramones, Guns N’Roses, Aerosmith, Kiss e Alice Cooper. Atualmente os músicos promovem o primeiro EP, com três inéditas e uma versão em português para “Girl With Golden Eyes” do Sixx AM. O primeiro single é “Outro Lado”, que teve o videoclipe dirigido pelo Titã Branco Mello em parceria com as produtoras Mainstream e Casa 5. Informações: http://sioux66.com.br.

GOATLOVE – show de lançamento do álbum de estreia, “The Goats Are Not What They Seem” (2012). O grupo transita entre muitos estilos distintos e ao mesmo tempo os une de forma única, original. Um prato cheio para quem não se preocupa com rótulos e investe apenas na qualidade da música. Roger Lombardi, Marco Nunes, Fábio Gusmão, Alexandre Watt e Frank Gasparotto praticam o légitmo Goat’n’Roll. Informações: www.goatloveweb.com.

Serviço – Projeto ‘Peso Brasil 2’:

Atrações: Goatlove, Sioux 66 e Kamboja

DJ Edu Rox (Lokaos Rock Show)

Data: 24 de março (domingo)

Local: Manifesto Bar

Endereço: Rua Iguatemi, 36, Itaim Bibi – São Paulo/SP

Fone: (11) 3168-9595

Abertura da casa: 18h

Início dos shows: 19h40

Entrada: R$ 20

Cartões: Visa, Mastercard e Dinners

Débito: Visa Electron, Maestro, Rede Shop

Censura: 16 anos

Acesso a deficientes / ar condicionado

Manifesto Bar – www.manifestobar.com.br

Facebook Peso Brasil 2