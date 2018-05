Programa/podcast Combate Rock Nº 11 debate a guerra às guitarras por parte das emissoras de rádio

Guerra às guitarras nas emissoras de rádio brasileiras. A esmagadora maioria delas fazem pressão para que artistas de vários gêneros, mas principalmente os do rock, abrandem suas músicas e abafem as guitarras para tornar o som mais “palatável” ao público. O tema já foi abordado pelo caderno Variedades do Jornal da Tarde e é destrinchado no programa/podcast Combate Rock nº 11, que já está no ar.

Para ouvir clique aqui ou no seguinte link:

http://combaterock.podomatic.com/entry/2011-06-28T20_11_22-07_00