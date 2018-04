Programa-podcast Combate Rock nº 8 debate as atrações internacionais de 2011

Se 2010 já foi um dos melhores anos em termos de shows internacionais no Brasil, 2011 deverá ser melhor ainda, a julgar pelas expectativas da equipe de Combate Rock e de profissionais do Grupo Estado. Só para exemplificar, teremos um Rock in Rio novamente no país no segundo semestre. A equipe de Combate Rock discute a qualidade das atrações previstas para este ano no programa/podcast Combate Rock nº 8.

Ouça aqui o programa nº 8 – http://combaterock.podomatic.com/entry/2011-01-09T04_19_04-08_00