Programa de rádio Combate Rock nº 3 homenageia grandes guitarristas

O terceiro programa de rádio Combate Rock faz um rápido panorama da carreira de alguns dos grandes nomes da guitarra do blues e do rock. São nomes como Stevie Ray Vaughan, Eddie Van Halen, Ritchie Blackmore, Jimmy Page e Steve Cropper que foram analisados e debatidos neste que é o primeiro de uma série de programas a respeito dos heróis da guitarra. Nem mecionamos Jimi Hendrix e Eric Clapton… era necessário? Não, já que cada um merecerá o seu próprio especial Combate Rock.

Ouça agora o programa de rádio Combate Rock nº 3.

Playlist

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bloco 1 – Stevie Ray Vaughan

– Voodoo Chile

– Texas Flood

– Change It

Bloco 2 – Jimmy Page e Ritchie Blackmore

– Stroll On – The Yardbirds (com Jimmy Page e Jeff Beck nas guitarras)

– The Rover – Led Zeppelin

– Difficult to Cure (Rainbow)

Bloco 3 – Steve Cropper

– Everybody Needs Somebody to Love – Blues Brothers

– Sittin’ on the Dock of the Bay – Otis Redding

– Soul Man – Sam & Dave

Bloco 4 – Eddie Van Halen

– Top Jimmy – Van Halen

– Jamie’s Crying – Van Halen

– Mean Street – Van Halen