Programa de rádio Combate Rock nº 10 debate os 20 anos de 'Nevermind', do Nirvana

O programa Combate Rock nº 10 destaca nesta semana os 20 anos do lançamento do álbum “Nevermind”, do Nirvana, que se tornou a peça principal do movimento grunge, no início dos anos 90. O equipe Combate Rock discute a verdadeira relevância da banda e do trabalho dentro da história do rock e o legado que ficou após duas décadas. Afinal, “Nevermind” é mesmo uma obra-prima? O Nirvana mereceu realmente todo o cartaz que teve e tem até hoje?

Clique aqui para ouvir o programa Combate Rock nº 10.

Ou então clque aqui e ouça também os programas mais antigos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Playlist

1 – Smells Like Teen Spirit

2 – In Bloom

3 – Breed

4 – Territorial Pissings

5 – Come as You Are

6 – Lithuium

7 – Polly

8 – Drain You – tributo