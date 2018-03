Programa Combate Rock nº 99 apresenta o rock feito na África

Mauricio Gaia

A edição número 99 do Programa Combate Rock enfoca bandas de Angola, África do Sul e Tanzânia. Estas bandas foram registradas em dois filmes exibidos no In-Edit Brasil, Festival Internacional do Documentário Musical, no primeiro semestre. CLIQUE AQUI PARA OUVIR O PROGRAMA.

O filme Death Metal Angola, do diretor americano Jeremy Xido, mostra a história de Sonia Ferreira e Wilker Flores, um casal de namorados apaixonados pelo Heavy Metal e que decidem criar o primeiro festival de rock de Angola.

Já em Punk in Africa, dos diretores Keith Jones e Deon Mass, mostrando o surgimento do movimento punk no continente africano, com bandas da África do Sul, Namíbia, Moçambique e Tanzânia.