Programa Combate Rock nº 96 destaca os supergrupos da história

O programa Combate Rock nº 96 destaca os grandes supergrupos da história do rock, onde grandes músicos, referências em seus instrumentos, se juntavam para criar música sublime – ou então imensas porcarias. Há projetos memoráveis, como a primeira superbanda, o Cream de Eric Clapton, e reuniões questionáveis, como o Electronic e o Asia.

Lista de músicas

Badge - Cream Hoedown - Emerson, Lake & Palmer Woodstock - CSNY Handle With Care - Travelling Wilburys Cold Turkey - Plastic Ono Band Steady As She Goes - The Raconteurs Get the Message - Electronic Heat of The Moment - Asia There She Goes My Beautiful World - Nick Cave & The Bad Seeds Superfast Jellyfish - Gorillaz 7/4 Shoreline - Broken Social Scene Losing Yo Head - Monsters of Folk The Ghost Inside - Broken Bells Judge Jury Executioner - Atoms From Peace Such Great Heights - The Postal Service Yer Blues - Dirty Mac