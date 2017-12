Ray Manzarek e a banda The Doors são o destaque do programa Combate rock nº 91. Em um tributo ao tecladista da banda, morto em maio aos 74 anos, a equipe analisa o legado dos Doors e a qualidade de sua obra. Também presta uma homenagem ao baixista inglês Trevor Bolder, grande músico do Uriah Heep e dos Spiders form Mars, de David Bowie, que morreu aos 62 anos de idade também em maio.

Lista de músicas:

The Doors – When The Music’s Over

The Doors – Break on Through

The Doors – Spanish Caravan

The Doors – The End

The Doors – L.A Woman

The Doors – Gloria

The Doors – Hello I Love You

The Doors – Love Street

The Doors – Rider’s on the Storm

David Bowie – Ziggy Stardust

Uriah Heep – Wake the Sleeper

Rob Zombie – Dragula