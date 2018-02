Programa Combate Rock nº 86 traz Shadowside, Lothloryen e Kernunna

Programa Combate Rock destaca três bandas brasileiras de heavy metal que despontam no cenário internacional em 2013. O Lothloryen já está na Europa para sua primeira turnê extensa pelo continente, enquanto o Shadowside acaba de retornar dos palcos europeus, onde realizou mais de 30 shows ao lado de Helloween e Gamma Ray – confira as entrevistas com a vocalista Dani Nolden e o guitarrista Raphael Matos. Por fim, o Kernunna lança suas primeiras músicas no YouTube.

OUÇA AQUI O PROGRAMA



Banda Shadowside. (Divulgação)

Lista de músicas do programa:

01. Lothloeryen – Unfinished Fairytale

02 – Kernunna- Kernunna

03 – Kernunna The Seim Anew

04 – Shadowside – Gag Order

05 – Shadowside – Angel With Horns

06 – Shadowside – Waste of Life

07 – Shadowside – Baby In The Dark

08 – Shadowside – Memories

09 – Shadowside – Hideaway

10 – shadowside-highlight

11 – shadowside-we_want_a_mircle

12 – shadowside-illusions