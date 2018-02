Programa Combate Rock nº 85 destaca as novidades, com entrevistas, da banda Dr. Sin

A banda paulistana de hard rock Dr. Sin é o destaque desta semana do programa a Combate Rock. Em entrevista exclusiva, os integrantes contam detalhes do novo projeto com o vocalista norte-americano Michael Vescera, o lançamento de todo o catálogo do grupo na loja virtual iTunes, gravações de novo álbum e próximos shows, além di iminente lançamento do álbum solo do baterista Ivan Busic.

OUÇA AQUI O PROGRAMA

Lista de músicas do programa:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

1 – Animal

2 – The King

3 – No Rules

4 – Danger

5 – Time After Time

6 – Fly Away

7 – Isolated

8 – Brother

9 – Living and Learning

10 – Fire in the Sky

11 – Shed Your Skin

12 – Train of Pain